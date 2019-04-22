Меган Маркл может сместить Трампа с поста президента США: появились слухи

Меган Маркл рассматривает вопрос о будущей заявке на пост президента Соединенных Штатов. Официальный представитель королевской семьи ответил на это экстраординарное заявление. Об этом сообщает Express.

Ожидается, что Меган родит своего первенца в ближайшее время, либо в этом месяце, либо в начале следующего. Сообщается, что ее мать, Дория Рагланд, приехала в Великобританию до рождения внука.

Прежде чем выйти замуж за принца Гарри Меган часто высказывалась по ряду социальных вопросов, включая права женщин и их психическое здоровье. До того, как выйти замуж Меган однажды предложила подруге, чтобы она баллотировалась в президенты.

Меган Маркл может заменить Трампа (фото: evoke.ie)

Источник сообщил изданию The Mirror, что интеллигентка Меган, великий оратор, знает, куда она идет, и ей восхищаются во всем мире за ее позицию по политическим и культурным вопросам.

"Это может показаться странным, но, возможно, она именно тот человек, который нужен Америке сейчас", - заявил источник.

Тем не менее, представитель королевской семьи категорично отклонил предположение того, что у Меган Маркл есть такой план.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не вспомнили о Меган Маркл по случаю поздравления королевы Елизаветы II с ее 93-им днем рождения. Пользователи сети были возмущены этим.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл дали новое прозвище. Имя герцогини стало глаголом - его внесли в так называемый "городской словарь".