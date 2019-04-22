Меган Маркл може змістити Трампа з поста президента США: з'явилися чутки

Меган Маркл розглядає питання про майбутню заявку на пост президента Сполучених Штатів. Офіційний представник королівської сім'ї відповів на цю екстраординарну заяву. Про це повідомляє Express.

Очікується, що Меган народить свого первістка найближчим часом, або цього місяця, або на початку наступного. Повідомляється, що її мати, Дорія Рагланд, приїхала до Великобританії до народження онука.

Перш ніж вийти заміж за принца Гаррі Меган часто висловлювалася по ряду соціальних питань, включаючи права жінок та їх психічне здоров'я. До того, як вийти заміж Меган одного разу запропонувала подрузі, щоб вона балотувалася в президенти.

Меган Маркл може замінити Трампа (фото: evoke.ie)

Джерело повідомило виданню The Mirror, що інтелігентка Меган, великий оратор, знає, куди вона йде, і нею захоплюються у всьому світі за її позицію щодо політичних і культурних питань.

"Це може здатися дивним, але, можливо, вона саме той чоловік, який потрібен Америці зараз", - заявив джерело.

Тим не менше, представник королівської сім'ї категорично відхилив припущення того, що у Меган Маркл є такий план.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям не згадали про Меган Маркл з нагоди привітання королеви Єлизавети II з її 93-ім днем народження. Користувачі мережі були обурені цим.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл дали нове прізвисько. Ім'я герцогині стало дієсловом - його внесли в так званий "міський словник".