У Меган Маркл случилось горе в семье, пока принц Гарри в Британии

Отмечается, что о смерти брата своего отце Меган узнала, когда ее муж принц Гарри улетел в Великобританию, где вместе с братом Уильямом открывали памятника его матери, принцессы Дианы, в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Дядя Майкл раньше работал дипломатом. Как сообщают источники издания, он был "милым, нежным стариком с мягким голосом".

"Он всегда был счастлив, когда его спрашивали о Меган, но всякий раз, когда он разговаривал с кем-нибудь, он в основном хотел поговорить о своей покойной жене - он так ее любил", - говорится в материале.

Также известно, что после смерти жены Маркл переехал из своего дома в Орегоне, чтобы быть ближе к дочери. Там, несмотря на болезнь, Маркл жил в трейлере, но мог себя обеспечивать и не бедствовал.

Майк очень гордился Меган и хотел, чтобы у него была возможность встретиться с Гарри. Однако вышло так, что супруга принца так и не познакомила дядю со своим мужем.

82-летний Майк Маркл ранее рассказывал изданию Woman Magazine, что помог устроить Меган на работу, когда ей было 20 лет. Он обеспечил Меган стажировку в качестве младшего пресс-атташе в американском посольстве в Аргентине, когда она подумывала о карьере в международных отношениях.

Однако в последние годы Майк, как и его брат Томас, отдалился от Меган, и оба так и не посетили свадьбу с принцем Гарри - тогда на церемонии бракосочетания из ближайших членов семьи присутствовала только ее мать Дория.

Журналисты пишут, что Майкл не смог бы приехать на королевскую свадьбу из-за своего здоровья, но для мужчины было приятно знать, что "его любила и ценила племянница, которой он так сильно помог, когда она только начинала".

В начале 2020 года Майкл призвал герцогиню связаться с отцом, пока не стало слишком поздно из-за разразившейся пандемии.

Майкл Маркл, бывший дипломат и дядя Меган Маркл (фото: Splash News)