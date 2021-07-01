У Меган Маркл сталося горе в сім'ї, поки принц Гаррі в Британії

Зазначається, що про смерть брата свого батька Меган дізналася, коли її чоловік принц Гаррі полетів до Великої Британії, де разом з братом Вільямом відкривали пам'ятника його матері, принцеси Діани, в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу.

Дядько Майкл раніше працював дипломатом. Як повідомляють джерела видання, він був "милим, ніжним старим з м'яким голосом".

"Він завжди був щасливий, коли його запитували про Меган, але всякий раз, коли він розмовляв з кимось, він в основному хотів поговорити про свою покійну дружину - він так її любив", - йдеться в матеріалі.

Також відомо, що після смерті дружини Маркл переїхав зі свого будинку в Орегоні, щоб бути ближче до дочки. Там, незважаючи на хворобу, Маркл жив у трейлері, але міг себе забезпечувати та не бідував.

Майк дуже пишався Меган і хотів, щоб у нього була можливість зустрітися з Гаррі. Однак вийшло так, що дружина принца так і не познайомила дядька зі своїм чоловіком.

82-річний Майк Маркл раніше розповідати виданню Woman Magazine, що допоміг влаштувати Меган на роботу, коли їй було 20 років. Він забезпечив Меган стажування в якості молодшого прес-аташе в американському посольстві в Аргентині, коли вона подумувала про кар'єру в міжнародних відносинах.

Однак в останні роки Майк, як і його брат Томас, віддалився від Меган, і обидва так і не відвідали весілля з принцом Гаррі - тоді на церемонії одруження з найближчих членів сім'ї була присутня тільки її мати Дорія.

Журналісти пишуть, що Майкл не зміг би приїхати на королівське весілля через своє здоров'я, але для чоловіка було приємно знати, що "його любила і цінувала племінниця, якій він так сильно допоміг, коли вона тільки починала".

На початку 2020 року Майкл закликав герцогиню зв'язатися з батьком, поки не стало надто пізно через пандемію, що вибухнула.

Майкл Маркл, колишній дипломат і дядько Меган Маркл (фото: Splash News)