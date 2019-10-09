Меган Маркл случайно нарушила королевский запрет: получилось мило (видео)

Меган Маркл случайно нарушила королевский протокол в последний день своего пребывания в Африке, 2 октября. Произошло это в Йоханнесбурге при встрече с поклонницей Никиве Длово, основательницей креативной платформы OwnURcrown, что поддерживает африканские традиции при создании причесок и головных уборов.

Художница продемонстрировала Меган фильтр в Instagram, который при наведении на лицо создает на голове милые короны. Таким образом герцогиня невольно была вовлечена в селфи, что запрещено для членов королевской семьи.

Меган Маркл с сыном Арчи (фото: instagram.com/meghan_harry_and_archie)

Стоит отметить, что это стало для Меган полнейшим сюрпризом - она с любопытством смотрела на камеру, прежде, чем осознала, что на ее голове появилась корона из цветов, которая потом превратилась в еще один головной убор.

Герцогиня была приятно удивлена и немного смущена таким сюрпризом. Судя по реакции, фильтр ей понравился.

Но это не было главным подарком от художницы. На прием к герцогине Сассекской она принесла несколько авторских головных уборов, выполненных в традиционном стиле, и подарила ей герцогине.

Меган Маркл нарушила королевский протокол (видео: instagram.com/meghan_harry_and_archie)