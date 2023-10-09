Меган Маркл розробляє нову стратегію для повернення у Голлівуд: що відомо

Меган Маркл планує повернення до Голлівуду

Згідно зі словами джерела, на яке спирається Us Weekly у Меган великі плани на медіапростір Голлівуду. Жінка активно підтримує та налагоджує зв’язки з режисерами документальних фільмів та з представниками будинків мод.

Джерело повідомило, що герцогиня Сассекська все ще планує "переосмислення Голлівуду". Навколо Меган з'явилась абсолютно нова команда, - додав інсайдер і вони тривалий час розробляли дієву стратегію щодо того, які медіа матимуть найбільший вплив".

Джерело також розповіло, що наступний крок Маркл має "ґрунтуватися на віддачі та благодійності".

Меган Маркл планує повернуися в Голлівуд (фото: Getty images)

Отже, у Маркл великі плани на медіапростір в Голлівуді, і найголовніше те, що вона впевнена в тому, що все вийде, адже має нову команду і налагодженні зв’язки для втілення своїх цілей.

Не секрет, що у серпні 2023 року Меган повідомила, що планує знову постати перед камерами. Оскільки після весілля із сином британського короля Чарльза ІІІ у 2018 році, їй довелося завершити свою блискучу карʼєру в Голлівуді та присвятити всю себе і свій час великій родині.

Новий етап життя Меган Маркл

Але зараз, здається, Меган Маркл абсолютно готова балансувати свій час поміж голлівудською діяльністю та між улюбленою родиною. Принаймні, згідно з діями герцогині це виглядає саме так.

А, як відомо, Меган Маркл доволі рішуча жінка, тому майже завжди вона втілює у життя всі свої плани та бажання. Тим паче якщо її чоловік принц Гаррі не має жодних заперечень на цей рахунок, то Меган може сміливо йти туди, де вона бачить розвиток свого потенціалу та реалізацію талантів.