Меган Маркл разрабатывает новую стратегию возвращения в Голливуд: что известно

Меган Маркл планирует возвращение в Голливуд

Согласно словам источника, на который опирается Us Weekly у Меган большие планы на медиапространство Голливуда. Женщина активно поддерживает и налаживает связи с режиссерами документальных фильмов и представителями домов мод.

Источник сообщил, что герцогиня Сассекская все еще планирует "переосмысление Голливуда". Вокруг Меган появилась совершенно новая команда, - добавил инсайдер и они долгое время разрабатывали действенную стратегию относительно того, какие медиа будут иметь наибольшее влияние".

Источник также рассказал, что следующий шаг Маркл должен "основываться на отдаче и благотворительности".

Меган Маркл планирует вернуться в Голливуд (фото: Getty images)

Итак, у Маркл большие планы на медиапространство в Голливуде, и самое главное, что она уверена в том, что все получится, ведь имеет новую команду и налаженные связи для воплощения своих целей.

Не секрет, что в августе 2023 года Меган сообщила, что планирует снова предстать перед камерами. Поскольку после свадьбы с сыном британского короля Чарльза ІІІ в 2018 году, ей пришлось завершить свою блестящую карьеру в Голливуде и посвятить себя и свое время большой семье.

Новый этап жизни Меган Маркл

Но сейчас, кажется, Меган Маркл абсолютно готова балансировать свое время между голливудской деятельностью и между любимой семьей. По крайней мере, согласно действиям герцогини, это выглядит именно так.

А, как известно, Меган Маркл довольно решительная женщина, поэтому почти всегда она воплощет в жизнь все свои планы и желания. Тем более если у ее мужа принца Гарри нет никаких возражений на этот счет, то Меган может смело идти туда, где она видит развитие своего потенциала и реализацию талантов.