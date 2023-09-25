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Меган Маркл може підвести під удар всю королівську родину - деталі

Понеділок 25 вересня 2023 16:34
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Меган Маркл може підвести під удар всю королівську родину - деталі Меган Маркл пише другі мемуари (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Любченко

Меган Маркл вже випускала мемуари разом зі своїм чоловіком Гаррі. Попередня книга викликала зацікавленість у читачів. Але нині жінка пише вже другі мемуари.

РБК-Україна (Проект Styler) дізнався, що ці мемуари можуть нашкодити королівській родині та понести за собою вже невиправні наслідки.

При підготовці матеріалу були використані джерела: Daily Mail та Express.

Меган Маркл може підвести під удар королівську родину

Меган дуже цікава особистість з королівської родини, яка доволі часто виходить у світ та провокує цікаві інфоприводи для ЗМІ та для своїх прихильників.

Меган вирішила знову писати мемуари про своє життя та життя королівської родини.

Меган Маркл може підвести під удар всю королівську родину - деталі

Меган Маркл пише мемуари (фото: Getty images)

Але експерти вважають, що це не призведе династію до добрих наслідків. А також ці мемуари можуть зіпсувати репутацію усієї родини.

Думка першого експерта

На думку королівської експертки Крістін Росс, Меган Маркл зіткнеться з серйозною дилемою, якщо все ж таки наважиться випустити власні мемуари.

"Їй безперечно буде складно знайти баланс між тим, що краще для неї з погляду іміджу, і тим, що хочуть продати публіці видавці", - цитують експерта у виданні Express.

Думка другого експерта

А от ще один експерт королівської родини Том Бауер висловився трохи точніше.

По-перше, він точно знає, що дружина принца Гаррі пише другі мемуари, а, по-друге, чоловік впевнений, що після виходу цієї книги принц Вільям вже ніколи не примириться з принцом Гаррі.

Тому, чи стануть другі особисті мемуари Меган Маркл корисними для родини - сказати важко, проте грошей вони можуть принести достатньо. Але королівська родина навряд чи звертає увагу на суми, які вони можуть заробити з реалізації книг.

Меган Маркл може підвести під удар всю королівську родину - деталі

Меган Маркл планує випускати другі мемуари про своє життя (фото: Getty images)

Варто нагадати, що крім скандальної книги "Запасний" у родини сассекських ще і є фільми, які вони випускали на всесвітню платформу Netflix. Ці фільми набрали гарні рейтинги та досі викликають інтерес у великої аудиторії глядачів.

Раніше ми розповідали про те, що відомий актор цілувався з Меган Маркл.

А також як принц Гаррі напився на святкуванні свого дня народження.

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Меган Маркл Королівська сім'я