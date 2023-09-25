Меган Маркл може підвести під удар всю королівську родину - деталі
Меган Маркл вже випускала мемуари разом зі своїм чоловіком Гаррі. Попередня книга викликала зацікавленість у читачів. Але нині жінка пише вже другі мемуари.
РБК-Україна (Проект Styler) дізнався, що ці мемуари можуть нашкодити королівській родині та понести за собою вже невиправні наслідки.
При підготовці матеріалу були використані джерела: Daily Mail та Express.
Меган Маркл може підвести під удар королівську родину
Меган дуже цікава особистість з королівської родини, яка доволі часто виходить у світ та провокує цікаві інфоприводи для ЗМІ та для своїх прихильників.
Меган вирішила знову писати мемуари про своє життя та життя королівської родини.
Меган Маркл пише мемуари (фото: Getty images)
Але експерти вважають, що це не призведе династію до добрих наслідків. А також ці мемуари можуть зіпсувати репутацію усієї родини.
Думка першого експерта
На думку королівської експертки Крістін Росс, Меган Маркл зіткнеться з серйозною дилемою, якщо все ж таки наважиться випустити власні мемуари.
"Їй безперечно буде складно знайти баланс між тим, що краще для неї з погляду іміджу, і тим, що хочуть продати публіці видавці", - цитують експерта у виданні Express.
Думка другого експерта
А от ще один експерт королівської родини Том Бауер висловився трохи точніше.
По-перше, він точно знає, що дружина принца Гаррі пише другі мемуари, а, по-друге, чоловік впевнений, що після виходу цієї книги принц Вільям вже ніколи не примириться з принцом Гаррі.
Тому, чи стануть другі особисті мемуари Меган Маркл корисними для родини - сказати важко, проте грошей вони можуть принести достатньо. Але королівська родина навряд чи звертає увагу на суми, які вони можуть заробити з реалізації книг.
Меган Маркл планує випускати другі мемуари про своє життя (фото: Getty images)
Варто нагадати, що крім скандальної книги "Запасний" у родини сассекських ще і є фільми, які вони випускали на всесвітню платформу Netflix. Ці фільми набрали гарні рейтинги та досі викликають інтерес у великої аудиторії глядачів.
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