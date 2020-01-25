Меган Маркл раскроет самые страшные тайны королевской семьи

Меган Маркл вскоре может раскрыть все тайны Букингемского дворца, а также пикантные подробности их жизни при дворе. Дело в том, что в британской прессе появились слухи, что совсем скоро герцогиня Сассекская даст откровенное интервью одной из самых популярных американских телеведущих Элен Дедженерес.

Как сообщает таблоид Daily Mail, после того, как Меган Маркл и принц Гарри сложат королевские полномочия им можно будет спокойно высказываться в прессе и на публике. Конечно же, их откровений ждет много британцев.

То, что интервью состоится, подтверждает источник, близкий к окружению Меган Маркл и принца Гарри.

Телеведущая Элен Дедженерес стала подругой Меган после того, как когда-то они познакомились в приюте для собак и она уговорила Маркл взять домой пса по кличке Богарт. Именно после этой встречи отношения Элен и Меган стали дружескими и доверительными. Сама ведущая считает пару герцогов Сассекских одними из самых приятных людей и собеседников.

Кстати, телеведущая уже становилась на сторону Меган публично, когда герцогиня страдала от давления прессы и общества. Люди предполагают, что сейчас их дружба станет еще крепче, так как Меган и Гарри уезжают из Великобритании в Канаду.