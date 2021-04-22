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Меган Маркл провела тайные переговоры с Елизаветой II

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл провела тайные переговоры с королевой Елизаветой II накануне похорон принца Филиппа. Как выяснилось, опальная невестка продолжает общаться с Ее Величеством посредством онлайн-связи.

Об этом сообщает People.

Вместе с Меган в беседе участвовал их с Гарри сын Арчи, которому 6 мая исполнится два года. Таким образом королеве удалось увидеться с внуком, которого вживую она не видела с осени 2019-го года.

Сообщается также, что Меган Маркл ежедневно созванивалась с Гарри (он пробыл в Британии с 11 по 20 апреля).

Супруга принца знала, что поездка в Британию будет для Гарри тяжелой, поэтому она всячески пыталась его поддерживать.

Отметим, что Меган Маркл не смогла прибыть на похорон принца Филиппа 17 апреля. Как компенсацию, она передала особенный венок - из роз, лаванды, колокольчиков, розмарина, синеголовника, а также записку с соболезнованиями.

Но хейтеры успели наброситься на супругу принца Гарри. Мол, Меган таким образом решила пропиариться на смерти родственника. Ведь венков было много, а все обратили внимание лишь на венок экс-актрисы. Ее заподозрили в том, что она слила информацию о "подарке" намерено.

"Вызывает недоумение, почему в такой день, который должен быть посвящен исключительно памяти герцога Эдинбургского, в заголовки газет все же удалось попасть чему-то, связанному с Сассеками", - сообщается в издании.

Отметим, что принц Гарри вернулся в США к беременной жене за день до дня рождения бабушки, Елизаветы II, хотя поговаривали, что он планировал остаться.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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