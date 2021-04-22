Меган Маркл провела таємні переговори з Єлизаветою II

Разом з Меган в бесіді брав участь їх з Гаррі син Арчі, якому 6 травня виповниться два роки. Таким чином королеві вдалося побачитися з онуком, якого наживо вона не бачила з осені 2019-го року.

Повідомляється також, що Меган Маркл щодня зідзвонювалася з Гаррі (він пробув у Британії з 11 по 20 квітня).

Дружина принца знала, що поїздка до Британії буде для Гаррі важкою, тому вона всіляко намагалася його підтримувати.

Зазначимо, що Меган Маркл не змогла прибути на похорон принца Філіпа 17 квітня. Як компенсацію, вона передала особливий вінок - з троянд, лаванди, дзвіночків, розмарину, синьоголовника, а також записку зі співчуттями.

Але хейтери встигли накинутися на дружину принца Гаррі. Мовляв, Меган таким чином вирішила пропіаритися на смерті родича. Адже вінків було багато, а всі звернули увагу лише на вінок екс-актриси. Її запідозрили в тому, що вона злила інформацію про "подарунок".

"Викликає подив, чому в такий день, який повинен бути присвячений виключно пам'яті герцога Единбурзького, в заголовки газет все ж вдалося потрапити чомусь, пов'язаному з Сассеками", - повідомляється у виданні.