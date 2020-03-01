Меган Маркл и принца Гарри поджидают новые трудности: что известно

Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским. Об этом сообщил министр общественной безопасности Билл Блэр, передает CBC.

В заявлении сообщается: "Поскольку герцог и герцогиня сейчас признаются лицами, которые пользуются международной защитой, Канада обязана содействовать в плане обеспечения безопасности при необходимости. Помощь прекращается в ближайшие недели в соответствии с изменением их статуса".

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также уточняется, что безопасность во время периодических визитов в страну принца Гарри и его жены обеспечивали с помощью Королевской канадской конной полиции с ноября 2019 года.

Подобные изменения создадут препятствия для Меган Маркл и принца Гарри, ведь теперь супружеской паре придется самостоятельно заботиться о себе, не полагаясь на помощь других.

Напомним, что супружеская пара рассматривает имение в Малибу, стоимость которого составляет более 170 миллионов гривен. Есть вероятность, что Меган планирует строить в Голливуде карьеру, иначе в переезде нет смысла.

Ранее Меган Маркл и и принц Гарри отказались вручать "Оскар", решив выступить за крупную сумму денег перед миллиардерами.