Меган Маркл і принца Гаррі чекають нові труднощі: що відомо

Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським. Про це повідомив міністр громадської безпеки Білл Блер, передає CBC.

У заяві повідомляється: "Оскільки герцог і герцогиня зараз визнаються особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов'язана сприяти в плані забезпечення безпеки при необхідності. Допомога припиняється у найближчі тижні у відповідності зі зміною їх статусу".

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також уточнюється, що безпеку під час періодичних візитів в країну принца Гаррі та його дружини забезпечували за допомогою Королівської канадської кінної поліції з листопада 2019 року.

Подібні зміни створять перешкоди для Меган Маркл і принца Гаррі, адже тепер подружжю доведеться самостійно піклуватися про себе, не покладаючись на допомогу інших.

Нагадаємо, що подружня пара розглядає маєток в Малібу, вартість якого становить понад 170 мільйонів гривень. Є ймовірність, що Меган планує будувати кар'єру в Голлівуді, інакше у переїзді немає сенсу.

Раніше Меган Маркл і і принц Гаррі відмовилися вручати "Оскар", вирішивши виступити за велику суму грошей перед мільярдерами.