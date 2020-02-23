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Королева против: Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными неприятностями

STYLERПерсоны    23.02.2020 - 08:31
Королева против: Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными неприятностями
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Сассекские попали в громкий скандал

Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с неприятностями после ухода из королевской семьи. Сассекские уже потратили сотни тысяч фунтов стерлингов на новый веб-сайт Sussex Royal, однако, как оказалось, усилия того не стоили.

Королева запретила Гарри и Меган использовать слово "королевский" в своем брендинге. Хотя еще недавно пара стремилась зарегистрировать Sussex Royal в качестве глобального товарного знака для целого ряда предметов и видов деятельности, включая одежду, канцелярские товары, книги и социальные услуги.

Королева против: Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными неприятностямиМеган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Помимо того, в планы супругов входило создание новой благотворительной организации "Сассекс Роял, фонд герцога и герцогини Сассекских". Есть предположение, что таким образом королева мстит за то, что Меган и Гарри отказались от выполнения всех королевских обязанностей.

По словам источников, сама пара опечалена и даже раздражена подобным заявлением. "Да, спасибо, мы находимся в процессе выяснения всего этого, а теперь, не могли бы вы просто дать нам минуту, чтобы сделать это?", - комментируют Сассекские.

Несмотря на все это, заинтересованность в сотрудничестве с герцогами Сассекскими выражает руководство Netflix. Главный менеджер компании Тед Сарандос сказал, что хотел бы работать с Гарри и Меган, вне зависимости от сложившихся обстоятельств.

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