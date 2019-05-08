Меган Маркл и принц Гарри впервые показали малыша (фото, видео)

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына, который появился на свет в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают западные СМИ.

Герцоги Сассекские, как и обещали, показали своего первенца в среду, 8 мая, по прибытию в резиденцию в Виндзоре.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

На фото Меган и Гарри светятся счастьем. Пользователи сети отмечают, что Меган немного поправилась со времени последнего появления на публике. Но, тем не менее, все сходятся к тому, что герцогине Сассекской очень к лицу материнство.

Навести красоту Меган помогал давний приятель - стилист Дэниел Мартин, который ранее разрабатывал ее свадебный макияж.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут по местному времени.

В сети также опубликовали видео с фотосессии, на которой пара дает короткую пресс-конференцию. Сына на руках держит гордый папа, а мама принимает поздравления.

"У него самый милый характер, он очень спокойный", - сказала о своем малыше Меган.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (видео: twitter.com/PA)

Известно, что роды 37-летней герцогини Сассекской состоялись в больнице. Во время появления ребенка на свет рядом с Меган был ее супруг 34-летний принц Гарри.

К слову, принц Гарри вскоре после рождения малыша давал пресс-конференцию, рассказывая, как он невероятно счастлив.

А также мы сообщали о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США.