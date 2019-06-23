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Меган Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал: фанати обурюються

STYLERПерсони    23.06.2019 - 08:55
Меган Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал: фанати обурюються
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекские неприємно здивували шанувальників своєю поведінкою

Меган Макрл і принц Гаррі втрапили в черговий скандал: на цей раз користувачам не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.

У день 37-річчя старшого сина принцеси Діани герцоги Сасекські написали в Instagram-акаунті: "З днем народження, Ваша Королівська Високість принц Вільям". Все б нічого, проте фанати запідозрили недобре, їм здалося, що привітання вийшло занадто сухим і нещирим.

Меган Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал: фанати обурюютьсяМеган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Користувачам здалося дуже дивним, що Гаррі адресував такі слова своєму рідному брата. До того ж, усього тиждень тому ті ж Гаррі і Меган адресували принцу Філіпу з нагоди його дня народження зовсім інші слова.

Перерахувавши для початку покладені титули принца, вони написали: "З днем народження, дідусю! Бажаємо тобі самого щасливого дня - твого 98-річчя!" А герцогиня від себе додала: "Ви робите королеву такою щасливою! Побажаю і щастя Вам!" І додала эмоджі - тортик зі свічкою.

Різниця здалася фанам суттєвою. Таку поведінку принца Гаррі пов'язують з Меган Маркл. Адже саме під її впливом він став вести себе відсторонено і звузив коло свого спілкування, виключивши самих близьких.

Раніше Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТП.

А також писали про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

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