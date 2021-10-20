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Меган Маркл и принц Гарри совершили тайный ритуал для 5-месячной дочери - СМИ

Автор: Светлана Мащенко

В СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри втайне от всех крестили в США пятимесячную дочурку Лилибет-Диану. Для проведения ритуала они не пригласили ни Елизавету II, ни других членов королевской семьи.

Об этом пишет Express.co.uk.

Мнение о том, что церемония крещения девочки уже состоялась, выразил королевский эксперт Рассел Майерс.

Он считает, что скоро герцог и герцогиня Сассекские поставят общественность перед фактом.

"Я просто думаю, что они, вероятно, опубликуют объявление о том, что это уже произошло. И это все, что вы об этом узнаете", - заявил Майерс.

А слухи о том, что крещение Лилибет-Дианы может состояться в Великобритании в присутствии Елизаветы II и остальных членов королевской семьи - преувеличены. Намерения возвращаться даже на время в Лондон у пары нет.

Для справки:

Меган Маркл и принц Гарри поженились 9 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

6 мая 2019-го на свет появился первенец пары Арчи Харрисон, а 4 июня 2021-го - дочка Лилибет Диана.

Герцоги Сассекские, прожив полтора года на родине Гарри, покинули Великобританию осенью 2019-го. Сначала они перебрались в Канаду, а летом 2020-го окончательно осели на вотчине Меган - в солнечной Калифорнии.

В марте того же года пара официально перестала выполнять обязанности членов королевской семьи.

Ранее мы писали, что 40-летняя Меган Маркл впервые показала, как выглядит после рождения дочки.

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Меган Маркл