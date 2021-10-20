Меган Маркл і принц Гаррі здійснили таємний ритуал для 5-місячної дочки - ЗМІ

Думку про те, що церемонія хрещення дівчинки вже відбулася, висловив Королівський експерт Рассел Майерс.

Він вважає, що скоро герцог і герцогиня Сассекські поставлять громадськість перед фактом.

"Я просто думаю, що вони, ймовірно, опублікують оголошення про те, що це вже відбулося. І це все, що ви про це дізнаєтеся", - заявив Майерс.

А чутки про те, що хрещення Лілібет-Діани може відбутися у Великобританії в присутності Єлизавети II та інших членів королівської сім'ї - перебільшені. Наміри повертатися навіть на час в Лондон у пари немає.

Для довідки:

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон, а 4 червня 2021-го - дочка Лілібет Діана.

Герцоги Сассекські, проживши півтора року на батьківщині Гаррі, покинули Великобританію восени 2019-го. Спочатку вони перебралися до Канади, а влітку 2020-го остаточно осіли на батьківщині Меган - в сонячній Каліфорнії.

У березні того ж року пара офіційно перестала виконувати обов'язки членів королівської сім'ї.