40-летняя Меган Маркл впервые показала, как выглядит после рождения дочки

Меган Маркл впервые показалась на публике сразу после празднования 40-летнего юбилея. Герцогиня анонсировала благотворительную акцию для женщин, и в этом к ней присоединилась американская комедийная актриса Мелисса Маккарти.

Соответственно, видео, опубликованное в Instagram получилось с юмором, хотя поднятая тема очень серьезная.

"К 40-летию со дня рождения. Герцогиня Сассекская хочет, чтобы 40 друзей потратили 40 минут своего времени на содействие возвращения женщин в деловой мир после потери работы из-за COVID", - подписано видео.

Скрин из видео

На нем Меган и Мелисса шутят, а в какой-то момент в окне появляется принц Гарри и жонглирует мячиками.

В ролике герцогиня появилась в светлом платье и кардигане, а также туфлях-лодочках. Ее лук дополняла подвеска на шее.

К слову, Меган уже вернулась в форму после появления на свет дочки 4 июня.

Для справки:

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Прославилась она благодаря сериалу "Форс-мажоры", где она появлялась в откровенных сценах. Брак с Гарри для актрисы - не первый. Она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном, с которым развелась в 2013 году после двух лет брака.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 9 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 6 мая 2019-го на свет появился первенец пары Арчи Харрисон, а 4 июня 2021-го дочка Лилибет Диана.