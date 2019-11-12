Меган Маркл и принц Гарри решили нарушить святую традицию: королева сильно обидится

Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить традицию празднования зимних праздников и это может привести к тому, что они сильно обидят королеву Елизавету II. Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри задумались о том, чтобы отказаться праздновать Рождество с королевой Елизаветой. 10 ноября герцоги Сассекские присутствовали на мероприятиях, которые были посвящены Дню памяти павших.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: royal.uk)

А после этого у них запланирован шестинедельный отпуск, который они собираются провести в Калифорнии, где живет мать Меган Маркл.

Ожидалось, что после отпуска герцоги Сассекские вернутся в Великобританию, чтобы традиционно отпраздновать Рождество вместе с королевой Елизаветой. Ежегодно королева на зимние праздники переезжает в Сандрингемский дворец, который расположен в графстве Норфолк. И практически все члены королевской семьи гостят у нее во время Рождества и Нового года.

Меган Маркл и прицн Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Однако, как утверждают источники в королевском дворце, Меган Маркл и принц Гарри задумались о том, чтобы нарушить традицию. Они могут остаться на праздники в США и не почтить своим присутствием семейные ужины в Норфолке.

На данный момент герцоги Сассекские еще не приняли окончательного решения, но в окружении королевы уже проявляют беспокойство, так как это станет серьезной обидой для Елизаветы II.