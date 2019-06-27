Меган и Гарри пролетели: Кейт и Уильям получили новое звание

Кейт Миддлтон и принц Уильям обошли Меган Маркл и принца Гарри и стали самыми влиятельными людьми в Великобритании. В данный список издания Tatler вошли деятели искусства, представители мира моды, а также члены королевской семьи.

При этом в первую пятерку не вошли Меган Маркл и принц Гарри, которые разгневали британцев из-за колоссальных трат на ремонт резиденции Фрогмор-Хаус, деньги на которую частично были взяты из госбюджета.

В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон - самые значимые люди в Великобритании. На втором месте британский актер Идрис Эльба вместе со совей женой Сабриной.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На третьем месте расположился внук нефтяного магната Джозеф Гетти и его жена Сабина. А четвертую строчку списка занимает дочь Дэвида и Виктории Бекхэм - Харпер. За семилетней девочкой наблюдают миллионы людей, а модные дома приглашают ее вместе с семьей на различные показы.

Пятерку списка замыкает автор книги о полезной пище Лорали Астор со своим мужем Хоном Уиллом.

В данном списке также указаны комик Джек Уайтхолл, дизайнер Стелла МакКартни, музыкант Мик Джаггер, семейство Делевинь и другие знаменитости.

Напомним, что Меган Макрл и принц Гарри попали в очередной скандал: британцам не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем рождения.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл дали новое обидное прозвище и предрекли развод.