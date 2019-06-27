Меган і Гаррі пролетіли: Кейт і Вільям отримали нове звання

Кейт Міддлтон і принц Вільям обійшли Меган Маркл і принца Гаррі і стали найвпливовішими людьми в Великобританії. У список видання Tatler увійшли діячі мистецтва, представники світу моди, а також члени королівської сім'ї.

При цьому в першу п'ятірку не увійшли Меган Маркл і принц Гаррі, які розгнівали британців через колосальні витрати на ремонт резиденції Фрогмор-Хаус, гроші на яку частково були взяті з держбюджету.

У цьому році принц Вільям і Кейт Міддлтон - найбільш значущі люди в Великобританії. На другому місці британський актор Ідріс Ельба разом зі свого дружиною Сабріною.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На третьому місці розташувався онук нафтового магната Джозеф Гетті і його дружина Сабіна. А четвертий рядок списку займає дочка Девіда і Вікторії Бекхем - Харпер. За семирічною дівчинкою спостерігають мільйони людей, а модні будинки запрошують її разом з родиною на різні покази.

П'ятірку замикає автор книги про корисну їжу Лоралі Астор зі своїм чоловіком Хоном Уіллом.

У даному списку вказані комік Джек Уайтхолл, дизайнер Стелла Маккартні, музикант Мік Джаггер, сімейство Делевінь і інші знаменитості.

Нагадаємо, що Меган Макрл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення.