Меган Маркл и принц Гарри попали в центр бурных обсуждений: что известно

Меган Маркл и принц Гарри попали в центр бурных обсуждений касательно того, как сложится их дальнейшая жизнь. Ведь опрос, проведенный одной организацией, обнаружил, что половина респондентов были безразличны к потенциальному переезду супружеской пары в Канаду.

С другой стороны, судя по записям в Instagram, Маркл и Гарри все делают по четко выстроенному плану и не собираются жалеть о свое выборе.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Это позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск новой благотворительной организации", - указано в посте sussexroyal.

Маркл всю свою жизнь была активным сторонником гендерного и расового равенства. Она была откровенна в отношении проблем, которые ее беспокоили, за что попадала в различного рода скандалы.

Эксперты утверждают, что СМИ слишком критично относились и продолжают относится к попыткам Гарри и Меган выступить против устаревших традиций либо предложить новые модели.

По словам некоторых источников, решение Сассекских оставить свои должности является довольно разумным. Ведь терпеть постоянную критику в свой адрес было бы весьма неразумно.