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Меган Маркл и принц Гарри могут сказочно разбогатеть: стала известна причина

Среда 09 сентября 2020 18:01
Меган Маркл и принц Гарри могут сказочно разбогатеть: стала известна причина
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри неплохо зарабатывают на своих именах и популярности

Меган Маркл и принц Гарри могут получать сумасшедшие деньги практически без особых усилий. Недавно выяснилось, что внук и невестка королевы Елизаветы II получают по миллиону долларов за каждое публичное выступление.

Об этом стало известно после слива в СМИ документа, в котором говорится о контракте, что ранее заключили герцог и герцогиня Сассекские с агентством Harry Walker Agency, офис которого находится в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Telegraph.

Агенство занимается организацией лекций известных личностей. Их клиентами в свое время были Барак и Мишель Обама, а также Билл и Хиллари Клинтон.

Предварительно известно, что Меган и Гарри намерены читать лекции на темы расового и гендерного равенства, а также проблем защиты окружающей среды и ментального здоровья.

Официально полномочия членов королевской семьи Меган и Гарри сложили 1 апреля. Они взяли на себя обязательство не вести деятельность, которая может каким-либо образом навредить репутации семьи.

В качестве спикера Гарри уже попробовал свои силы в феврале этого года. Он выступил с речью на мероприятии, которое организовал банк JP Morgan.

Отметим, что недавно Меган дала большое интервью легендарной американской журналистке Глорией Стайнем. Они говорили о правах женщин, и Маркл раскрыла маленькую тайну своего супруга принца Гарри.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри в конце зимы - начале весны разорвали отношения с королевской семьей и сначала перебрались в Канаду, а затем - в родной город бывшей актрисы и невестки Елизаветы II - Лос-Анджелес, США.

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