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Меган Маркл раскрыла маленькую тайну принца Гарри

Четверг 27 августа 2020 20:59
Меган Маркл раскрыла маленькую тайну принца Гарри
Меган Маркл (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл рассказала о предпочтениях супруга принца Гарри

Меган Маркл дала свое первое интервью после переезда в США. Экс-актриса и супруга принца Гарри пообщалась со всемирно известной активисткой и журналисткой Глорией Стайнем. Преимущественно Меган и Глория говорили о правах женщин, притеснении и возможности голосования на выборах, но Маркл раскрыла интересный секрет принца Гарри.

Как оказалось ее супруг считает себя приверженцем феминизма. О чем он заявил Меган сразу же после знакомства. Об этом пишет Elle.

Королевская невестка призналась также, что остается женственной и в то же время является феминисткой. И то, что два понятия не исключают друг друга, пришло к ней только с возрастом.

Меган Маркл раскрыла маленькую тайну принца Гарри

Меган Маркл в гостях у Глории Стайнем (фото: Мэтт Сэйлз)

Гарри, по словам Меган, также разделяет ее убеждения.

"Мне нравится, что он сразу сказал тебе: "Ты ведь знаешь, что я тоже за феминизм?! Для меня очень важно, чтобы ты это знала", - призналась Маркл.

Глорией Стайнем похвалила Гарри за такие убеждения и отметила, что эта позиция очень важна, как для самой Меган, так и для их сына Арчи. Ведь малыш с детства учится понимать, как важно отстаивать и уважать права женщин.

Ранее мы писали, что Елизавета II сильно оскорбила Меган Маркл.

Также сообщалось, как развивались отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл от А до Я.

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