Меган Маркл і принц Гаррі можуть казково розбагатіти: стала відома причина

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі непогано заробляють на своїх іменах і популярності

Меган Маркл і принц Гаррі можуть отримувати шалені гроші практично без особливих зусиль. Нещодавно з'ясувалося, що онук і невістка королеви Єлизавети II отримують по мільйону доларів за кожен публічний виступ.

Про це стало відомо після зливу в ЗМІ документа, в якому йдеться про контракт, що раніше уклали герцог і герцогиня Сассекські з агентством Harry Walker Agency, офіс якого знаходиться в Нью-Йорку. Про це пише Daily Telegraph.

Агенство займається організацією лекцій відомих особистостей. Їх клієнтами у свій час були Барак і Мішель Обама, Білл і Хілларі Клінтон.

Попередньо відомо, що Меган і Гаррі мають намір читати лекції на теми расової та гендерної рівності, а також проблем захисту навколишнього середовища і ментального здоров'я.

Офіційно повноваження членів королівської сім'ї Меган і Гаррі склали 1 квітня. Вони взяли на себе зобов'язання не вести діяльність, яка може якимось чином зашкодити репутації сім'ї.

Як спікер Гаррі вже спробував свої сили в лютому цього року. Він виступив з промовою на заході, який організував банк JP Morgan.

Зазначимо, що нещодавно Меган дала велике інтерв'ю легендарній американській журналістці Глорії Стайнем. Вони говорили про права жінок, і Маркл розкрила маленьку таємницю свого чоловіка принца Гаррі.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі в кінці зими - початку весни розірвали відносини з королівською родиною і спочатку перебралися в Канаду, а потім - у рідне місто колишньої актриси і невістки Єлизавети II - Лос-Анджелес, США.