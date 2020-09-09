ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Меган Маркл і принц Гаррі можуть казково розбагатіти: стала відома причина

Середа 09 вересня 2020 18:01
Меган Маркл і принц Гаррі можуть казково розбагатіти: стала відома причина
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл і принц Гаррі непогано заробляють на своїх іменах і популярності

Меган Маркл і принц Гаррі можуть отримувати шалені гроші практично без особливих зусиль. Нещодавно з'ясувалося, що онук і невістка королеви Єлизавети II отримують по мільйону доларів за кожен публічний виступ.

Про це стало відомо після зливу в ЗМІ документа, в якому йдеться про контракт, що раніше уклали герцог і герцогиня Сассекські з агентством Harry Walker Agency, офіс якого знаходиться в Нью-Йорку. Про це пише Daily Telegraph.

Агенство займається організацією лекцій відомих особистостей. Їх клієнтами у свій час були Барак і Мішель Обама, Білл і Хілларі Клінтон.

Попередньо відомо, що Меган і Гаррі мають намір читати лекції на теми расової та гендерної рівності, а також проблем захисту навколишнього середовища і ментального здоров'я.

Офіційно повноваження членів королівської сім'ї Меган і Гаррі склали 1 квітня. Вони взяли на себе зобов'язання не вести діяльність, яка може якимось чином зашкодити репутації сім'ї.

Як спікер Гаррі вже спробував свої сили в лютому цього року. Він виступив з промовою на заході, який організував банк JP Morgan.

Зазначимо, що нещодавно Меган дала велике інтерв'ю легендарній американській журналістці Глорії Стайнем. Вони говорили про права жінок, і Маркл розкрила маленьку таємницю свого чоловіка принца Гаррі.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі в кінці зими - початку весни розірвали відносини з королівською родиною і спочатку перебралися в Канаду, а потім - у рідне місто колишньої актриси і невістки Єлизавети II - Лос-Анджелес, США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся