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Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів: громадськість в люті

STYLERПерсони    28.07.2019 - 09:27
Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів: громадськість в люті
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сусідам заборонили спілкуватися з герцогами Сассекськими

Сусідам Меган Маркл і принца Гаррі видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою. Про це пише видання The Sun.

Відзначається, що поряд з будинком принца Гаррі і Меган Маркл проживають близько 400 осіб, яким заборонено першими заводити з герцогами Сассекськими розмовляти, гладити їх собак, просити показати сина і класти що-небудь в їх поштову скриньку.

Багато хто, отримавши інструкцію, висловили незадоволення. "Нам ніколи не вказували, як вести себе в присутності королеви. Зазвичай вона радіє, коли люди її вітають і спілкуються з нею", - сказав один із сусідів королівської сім'ї.

"Побажання не гладити собаку - особливо дивно. Може бути, Гаррі не хоче, щоб люди підходили до них і використовували своїх собак як привід для розмови", - почала обурюватися громадськість.

Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів: громадськість в лютіМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Трохи пізніше Букінгемський палац пояснив, що дані рекомендації придумав палацовий чиновник, не поставивши до відома принца Гаррі та його дружину.

"Це було спробою пояснити місцевому співтовариству, як вітати нових жителів маєтку і допомогти їм у будь-якій потенційній бесіді. Крім того, його високість зовсім не просило, щоб це було зроблено. Ні принц, ні його дружина не мали до цього ніякого відношення", - пояснило джерело в королівському палаці.

Раніше ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина.

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гіннеса.

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