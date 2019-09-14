Меган Маркл и принц Гарри недовольны королевскими традициями

Меган Маркл и принц Гарри стремятся делать что-то по-другому и дистанцироваться от устаревших королевских традиций. Герцог и герцогиня Сассекские недовольны обычными королевскими обязанностями. Об этом сообщает издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри показали, что они не боятся делать все по-своему. При этом такой подход герцога и герцогиня Сассекских к королевской жизни расстраивает традиционалистов, но другие считают, что Меган и Гарри приносят что-то новое.

Британская королевская семья построена на старых обычаях, на которые у Меган и Гарри мало времени.

Меган Маркл и принц Гарри против королевских традиций (фото: Getty Images)

У Меган Маркл и принца Гарри было несколько напряженных месяцев - от рождения их сына Арчи Харрисона до создания их общего аккаунта в Instagram Sussex Royal.

Супруги недавно прекратили сотрудничать с королевским фондом герцогини Кембриджской, чтобы сосредоточиться на своей благотворительной миссии.

Кроме того, Меган Маркл оставила свой след в мире моды, когда она отредактировала выпуск британского Vogue в сентябре и вернулась из декретного отпуска, чтобы запустить свою собственную коллекцию женской одежды для благотворительности.

Меган Маркл и принц Гарри против королевских традиций (фото: Getty Images)

Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Африку для 10-дневного королевского тура в конце этого месяца, где ожидается, что малыш Арчи впервые публично появится со своими родителями.

Однако, несмотря на свои благие намерения, Меган и Гарри также пострадали из-за своего поведения. Решение Меган вылететь в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как подруга Серена Уильямс сыграет в финале теннисного турнира US Open, критики сочли плохим ходом после того, как она отклонила приглашение королевы в замок Балморал.

Напомним, что названо имя члена королевской семьи, который получил больше всего любви от королевы.

Ранее сообщалось о том, что у Меган Маркл нашли крестную дочь, и ей не удалось скрыть этот интересный факт.