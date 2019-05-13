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Меган Маркл и принц Гарри не имеют опеки над своим ребенком: что произошло

STYLERПерсоны    13.05.2019 - 15:30
Меган Маркл и принц Гарри не имеют опеки над своим ребенком: что произошло
Фото: (GettyImages)

Кейт Миддлтон и принц Уильям столкнулся с подобной проблемой

Меган Маркл и принц Гарри согласно закону не имеют полной опеки над своим сыном. Этого права также нет у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом информирует Еxpress.

Тонкости и нюансы британского законодательства известны далеко не всем. Например, накануне неожиданно для многих выяснилось, что оказывается, Меган Маркл и принц Гарри юридически не имеют полной опеки над своим собственным ребенком.

За заботу и присмотр за всеми детьми королевской семьи отвечает сама Елизавета II. И так будет продолжаться до того момента, как правнуки королевы не станут совершеннолетними.

Меган Маркл и принц Гарри не имеют опеки над своим ребенком: что произошлоПринц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Документ, известный как "Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи", был принят еще в 1717 Георгом I. В соглашении, в частности, прописывается, что король контролирует образование, воспитание и браки внуков.

Эксперт отмечает, что закон прописывает даже согласование с монархом заграничных поездок для несовершеннолетних членов королевской семьи. И это правило строго выполняется. Например, когда Гарри был младенцем, Чарльз спрашивал разрешения королевы на его поездку с Дианой и детьми на самолете в Шотландию.

Напомним, что Меган Маркл вляпалась в неприятный скандал.

Тем временем астрологи уже во всю предсказывают судьбу мальчика.

Мы писали, что Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына.

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