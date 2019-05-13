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Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над своєю дитиною: що сталося

STYLERПерсони    13.05.2019 - 15:30
Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над своєю дитиною: що сталося
Фото: (GettyImages)

Кейт Міддлтон і принц Вільям зіткнувся з подібною проблемою

Меган Маркл і принц Гаррі згідно із законом не мають повної опіки над своїм сином. Цього права також немає у Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Про це інформує Ехргеѕѕ.

Тонкощі та нюанси британського законодавства відомі далеко не всім. Наприклад, напередодні несподівано для багатьох з'ясувалося, що виявляється, Меган Маркл і принц Гаррі юридично не мають повної опіки над своєю власною дитиною.

За турботу і догляд за усіма дітьми королівської сім'ї відповідає сама Єлизавета II. І так буде продовжуватися до того моменту, як правнуки королеви не стануть повнолітніми.

Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над своєю дитиною: що сталосяПринц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Документ, відомий як "Велика думка про прерогативу у відношенні королівської сім'ї", був прийнятий ще в 1717 Георгом I. В угоді, зокрема, прописано, що король контролює утворення, виховання і шлюби онуків.

Експерт зазначає, що закон прописує навіть узгодження з монархом закордонних поїздок для неповнолітніх членів королівської сім'ї. І це правило строго виконується. Наприклад, коли Гаррі був немовлям, Чарльз питав дозволу королеви на його поїздку з Діаною і дітьми на літаку в Шотландії.

Нагадаємо, що Меган Маркл вляпалася в неприємний скандал.

Тим часом астрологи вже пророкують долю хлопчика.

Ми писали, що Посольство України привітало принца Гаррі і Меган Маркл з народженням сина.

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