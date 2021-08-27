Меган Маркл и принц Гарри думают раскрыть тайну, которая "погрузит монархию в кризис"
Меган Маркл и принц Гарри могут раскрыть, кто же из членов британской королевской семьи отличился расистским высказыванием относительно их первенца и цвета кожи малыша, когда герцогиня Сассекская еще была беременна Арчи. Супруги около полугода назад в скандальном интервью Опре Уинфри тогда не указали имя этой монаршей особы, хотя собирались.
Об этом пишет Daily Mail.
Биографы Маркл и Гарри готовят к публикации книгу "Обретение свободы", которая должна выйти 31 августа. Как утверждают авторы книги Омид Скоби и Кэролин Дюран, со ссылкой на собственные источники, супруги еще могут назвать имя расиста в королевской семье, что очень подорвет репутацию британских монархов.
Также они рассказали, что герцоги Сассекские планировали озвучить имя расиста, когда готовились к интервью, тщательно взвесив все "за" и "против" и оценив возможный ущерб для всей королевской семьи, но в последний момент передумали. Так, Меган в конечном итоге сказала Опре, что раскрытие личности человека будет "очень вредным для них".
В материале отмечается, что в итоге в марте Меган, рассказав Уинфри, что неназванная королевская особа выразила "беспокойство" по поводу цвета кожи Арчи до его рождения, и тем самым уже начала "погружать монархию в кризис".
Нужно отметить, что сами Гарри и Меган неоднократно утверждали, что книга "Обретение свободы" - не их официальная биография, к ней они не имеют никакого отношения, и что авторы произведения не предлагали паре никакого сотрудничества.
Добавим также, что Букингемский дворец отказался комментировать последние заявления авторов книги.
Напомним, что перед этим в прессе назвали имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл могла обвинить в расизме. Так, по данным СМИ, человеком, интересовавшимся, насколько темнокожим будет сын Меган и Гарри, является принцесса Анна, дочь Елизаветы II, которая действительно не одобряла их брак и не раз пыталась отговорить племянника от этого поступка.
Также мы писали о том, что принц Уильям заверял, что никто из членов королевской семьи не является расистом "даже чуть-чуть".