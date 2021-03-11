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Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме

Новина українською → Британия, Четверг 11 марта 2021 14:29
Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме Принц Уильям отреагировал на "расистский скандал" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Никто из членов Королевской семьи не является расистом "даже чуть-чуть". Поэтому обвинения Меган Маркл в недавнем скандальном интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри - безосновательны.

Об этом заявил принц Уильям в четверг, 11 марта, во время посещения одной из школ Лондона.

Что именно сказал принц Уильям

Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме

Принц Уильям ответил на обвинения в расизме (скриншот)

На подходе к учебному заведению к мужу Кейт Миддлтон обратился журналист, который спросил его о том, смотрел ли тот интервью своего брата и как он прокомментирует обвинения в расизме.

Уильяму не оставалось ничего, как защищать честь королевской семьи.

"Мы вообще не расистская семья!" - сказал герцог Кембриджский.

Принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме

С чего все началось?

Напомним, в последнем своем интервью Меган Маркл намекнула Опре на расизм в британской королевской семье. В частности герцогиня рассказала, что некоторые из представителей династии во время первой беременности экс-актрисы "проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына".

Меган была шокирована, когда узнала об этом.

"После рождения Арчи были обсуждения того, насколько темным окажется цвет его кожи", - сказала Сассекская.

Однако Маркл отказалась ответить на вопрос Опры о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров.

"Не хочу нанести слишком большой урон семье", - сказала она.

Ранее Елизавета II отреагировала на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили пол второго ребенка.

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