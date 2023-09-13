Меган Маркл приготувала "особливий сюрприз" принцу Гаррі на день народження

Де зараз Меган Маркл і Гаррі

Наразі пара знаходиться в Дюссельдорфі, на Іграх нескорених 2023 року, де вони пробудуть щонайменше до вихідних, оскільки Гаррі та Меган, як очікується, будуть на церемонії закриття у суботу.

Герцогиня прилетіла з Лос-Анджелеса 12 вересня, зробивши коротку зупинку в Лондоні, щоб приєднатися до свого чоловіка, і звернулася до публіки під час прийому ввечері, де вибачилася за те, що пропустила перші три дні Ігор, оскільки відправляла дітей назад до США.

Меган і Гаррі в Німеччині (Скріншот з express.com)

Що готує до дня народження Гаррі Меган Маркл

Королівський експерт Тесса Данлоп зазначила, що Сассекси завжди дарують один одному "значні" подарунки на дні народження.

"Я припускаю, що Меган приєднається до Гаррі пізніше. Вони зроблять щось значуще для всіх, впевнена", - зазначила Данлоп.

Королівський експерт зазначила, що Меган постарається зробити цей день особливим для Гаррі, оскільки вона знає, що для нього це "важкий" час, оскільки наближається річниця смерті його матері.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року, а її похорон відбувся 6 вересня, всього за кілька днів до 13-річчя Гаррі 15 вересня.

"Вересневий день народження Гаррі викликає багато болю через гучний похорон та розбіжності з його матір'ю", - додала Данлоп.

Зазначимо, що королівська пара виглядала щасливою знову опинитися разом на сцені на церемонії Ігор нескорених, організованої Fisher House, некомерційною організацією, яка підтримує сім'ї ветеранів.

Німецькі ЗМІ також повідомили, що герцогиня має сказати "дуже емоційну" промову під час церемонії закриття Invictus 16 вересня.