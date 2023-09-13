Меган Маркл приготовила "особый сюрприз" принцу Гарри на день рождения

Где сейчас Меган Маркл и Гарри

В настоящее время пара находится в Дюссельдорфе, на Играх непокоренных 2023 года, где они пробудут как минимум до выходных, поскольку Гарри и Меган, как ожидается, будут на церемонии закрытия в субботу.

Герцогиня прилетела из Лос-Анджелеса 12 сентября, сделав короткую остановку в Лондоне, чтобы присоединиться к своему мужу, и обратилась к публике во время приема вечером, где она извинилась за то, что пропустила первые три дня Игр, поскольку отправляла детей обратно в США.

Меган и Гарри в Германии (Скриншот с express.com)

Что готовит ко дню рождения Гарри Меган Маркл

Королевский эксперт Тесса Данлоп отметила, что Сассексы всегда дарят друг другу "значимые" подарки на дни рождения.

"Я предполагаю, что Меган присоединится к Гарри позже. Они сделают что-то значимое для всех, уверена", - отметила Данлоп.

Королевский эксперт отметила, сказала, что Меган постарается сделать этот день особенным для Гарри, поскольку она знает, что для него это "трудное" время, поскольку приближается годовщина смерти его матери.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, а ее похороны состоялись 6 сентября, всего за несколько дней до 13-летия Гарри 15 сентября.

"Сентябрьский день рождения Гарри вызывает много боли из-за громких похорон и разногласий с его матерью", - добавила Данлоп.

Отметим, что королевская пара выглядела счастливой снова оказаться вместе на сцене на церемонии Игр непокоренных, организованной Fisher House, некоммерческой организацией, которая оказывает поддержку семьям ветеранов.

Немецкие СМИ также сообщили, что герцогиня должна произнести "очень эмоциональную" речь во время церемонии закрытия Invictus 16 сентября.