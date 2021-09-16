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Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы на сумму более 10 миллионов (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Меган Маркл и принц Гарри вошли в список самых влиятельных людей мира 2021 года. Их парный снимок украсил обложку будущего номера журнала Time. И Меган ради такого события надела все доставшиеся ей драгоценности принцессы Дианы.

Об этом пишет The Sun.

Для обложки Time пара позирует в саду своего поместья в Монтесито, штат Калифорния. Гарри одет в черное и прячется за спиной Меган, одетой в белое.

Всего на герцогине Сассекской украшений на 384 тысячи долларов. Так, 300 тысяч фунтов, по нынешнему курсу это 10 млн грн.

Меган Маркл в драгоценностях принцессы Дианы (thesun)

Среди драгоценностей — часы Cartier за 23 тысячи долларов, которые принадлежал принцессе Диане, несколько золотых колец с бриллиантами и золотых браслетов, которые также принадлежали леди Ди.

Меган Маркл в драгоценностях принцессы Дианы (thesun)

Впрочем, есть и символичное украшение — кольцо на мизинец от Shiffon за 525 долларов, которое призвано продемонстрировать расширение прав и возможностей женщин. Такое же есть у Николь Кидман, Мишель Обамы и Серены Уильямс.

Меган Маркл в драгоценностях принцессы Дианы (thesun)

Кроме того, было обручальное кольцо за 350 000 долларов, дизайн которого придумал сам принц Гарри вместе с ювелирами из Cleave and Company. На нее пошел бриллиант из Ботсваны и два алмаза из коллекции принцессы Дианы.

Главный редактор журнала Time Эдвард Фельсенталь сказал, что в список входят 100 "выдающиеся лидеры со всего мира, которые работают над построением лучшего будущего", которые "в год кризиса бросились в бой".

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри думают раскрыть тайну, которая"погрузит монархию в кризис".

Также мы писали, что Принц Гарри и Меган Маркл решили тайно крестить дочь без Елизаветы II.

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Меган МарклПринц Гарри