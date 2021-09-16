Меган Маркл з'явилася в коштовностях принцеси Діани на суму понад 10 мільйонів (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі увійшли до списку найвпливовіших людей світу 2021 року. Їхній парний знімок прикрасив обкладинку майбутнього номеру журналу Time. І Меган заради такої події одягла всі коштовності принцеси Діани, що їй дісталися.
Про це пише The Sun.
Для обкладинки Time пара позує в саду свого маєтку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Гаррі одягнений у чорне і ховається за спиною Меган, одягненою в біле.
Усього на герцогині Сассекській прикрас на 384 тисячі доларів. Так, 300 тисяч фунтів, за нинішнім курсом це 10 млн грн.
Меган Маркл у коштовностях принцеси Діани (thesun)
Серед коштовностей — годинник Cartier за 23 тисячі доларів, який належав принцесі Діані, кілька золотих кілець з діамантами і золотих браслетів, які також належали леді Ді.
Меган Маркл у коштовностях принцеси Діани (thesun)
Втім, є і символічна прикраса — кільце на мізинець від Shiffon за 525 доларів, яке покликане продемонструвати розширення прав і можливостей жінок. Таке ж є у Ніколь Кідман, Мішель Обами і Серени Вільямс.
Меган Маркл у коштовностях принцеси Діани (thesun)
Окрім того, була обручка за 350 000 доларів, дизайн якої придумав сам принц Гаррі разом з ювелірами з Cleave and Company. На неї пішов діамант з Ботсвани і два алмази з колекції принцеси Діани.
Головний редактор журналу Time Едвард Фельсенталь сказав, що в список 100 входять "видатні лідери з усього світу, які працюють над побудовою кращого майбутнього", які "в рік кризи кинулися в бій".
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