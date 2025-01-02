Меган Маркл повернулася в Instagram. Що опублікувала дружина принца Гаррі

Меган Маркл знову в Instagram

У блозі обраниця принца Гаррі опублікувала свій перший допис. Це чорно-білий ролик, де можна побачити, як вона біжить пляжем. Жінка зупиняється біля води та малює пальцем на піску цифри 2025.

Можна припустити, що відео знімав принц Гаррі на пляжі, який розташований недалеко від їхнього дому у Монтесіто, штат Каліфорнія.

До слова, напередодні у мережі пліткували про те, що, ймовірно, 43-річна Меган найближчим часом повернеться в Instagram. Також говорили і про те, що акаунт під ніком "meghan" належить саме їй.

Окрім того, Маркл оновила і аватарку - на фото вона позує з усмішкою у білій сукні. Наразі за її сторінкою стежать вже понад 760 тисяч користувачів, але можливість коментувати свіжий допис вона прибрала, не дозволивши підписникам якось висловити свої реакції.

Сторінка Меган Маркл в Instagram (фото: instagram.com/meghan)

Що відомо про активність Меган Маркл у соцмережах

Вона мала сторінку в Instagram до того моменту, поки не стала частиною королівської сім'ї у 2018 році. Тоді за нею слідкувало близько 3 мільйонів користувачів. Але після шлюбу з представником королівської сім'ї зірка видалила сторінки у мережі.

Принц Гаррі та принц Вільям разом з дружинами мали спільні акаунти у соцмережах, але там діяли суворі правила щодо публікації фото і постів в цілому.

У травні 2019 року був створений окремий блог Гаррі і Меган, але після того, як пара відмовилася від королівських обов'язків у 2020 році та перебралася до США, ця сторінка перестала оновлюватися.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

У своїх минулих інтерв'ю Меган натякала на те, що готова повернутися у соцмережі. Нагадаємо, Меган і Гаррі захотіли більше свободи - як особистої, так і фінансової, а тому прийняли рішення відокремитися від британської монархії.

Разом із двома дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет - пара вже кілька років мешкає у США. Вони мають непрості стосунки з іншими представниками королівської родини, та Гаррі, коли навідується на батьківщину, то в основному приїжджає туди сам, у той час як його законна обраниця залишається вдома з дітьми.

Меган Маркл (фото: Getty Images)