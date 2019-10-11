Меган Маркл получила категорический отказ королевы: чем не угодила невестка

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в прошлом году. Наряду с королевским свадебным платьем тиара для праздничного дня была предметом многочисленных спекуляций. Дело в том, что Меган Маркл хотела выйти замуж в тиаре с изумрудами, но королева Елизавета II ей не разрешила. Об этом сообщает издание Express.

Владимирская тиара стала большим противоречием в королевской семье. Принц Гарри заявил, что Меган всегда получает то, что хочет. Но Елизавета II сказала внуку, что Меган получит ту тиару, которую она ей даст.

Если посмотреть на королевские свадьбы прошлых лет, то можно увидеть, что на них королевские невесты традиционно носят тиары с менее сложными рисунками, в которых нет цветных драгоценных камней.

Меган Маркл получила отказ Елизаветы II (фото: коллаж Express)

Свадебная тиара королевы, наряду с леди Дианой Спенсер, Сарой Фергюсон и Софи Рис-Джонс, была украшена исключительно бриллиантами. Даже внушительная тиара принцессы Маргарет, которую она носила в день своей свадьбы, была полностью украшена белыми бриллиантами.

Кроме того, ближайшая королевская родственница Меган по королевской иерархии Кейт Миддлтон на своей свадьбе с принцем Уильямом носила очень тонкую тиару с бриллиантовым свитком.

Стоит отметить, что Владимирская тиара была изготовлена для Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича. В 1921 году тиару продали королеве Великобритании Марии Текской. В настоящее время ей владеет королева Елизавета II.