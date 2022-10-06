Меган Маркл отримала "хімічне" прізвисько від Чарльза: як називає король свою невістку

Меган Маркл отримала від свого тестя, короля Великої Британії Чарльза ІІІ доволі незвичне "хімічне" прізвисько.
Про це йдеться у книзі письменниці Кеті Ніколл "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" (укр. Нова королівська сім'я: спадщина королеви Єлизавети та майбутнє корони).
Як пише Ніколл, прізвисько пов'язане з характером дружини принца Гаррі. Але цікаво, що Чарльз "охрестив" екс-акторку так ще до заміжжя зі своїм сином.
"Чарльз прозвав свою майбутню невістку "Tungsten" (укр. "Вольфрам") через її твердість і стійкість", - пише Ніколл.
Ці риси Меган, каже письменниця, були "особливо очевидними під час спільного виступу Сассекських із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон на форумі Royal Foundation у 2018 році".
"Меган трималася зіркою серед всієї четвірки. Вона була вишуканою, пристрасною та смішною, пустила в хід всі свої навички, відточені на телебаченні. Тоді всі зрозуміли, що Меган дуже вражаюча, дуже впевнена та дуже здібна", - йдеться в книзі.
Додамо, що хімічний елемент вольфрам - сріблясто-білий метал, сплави якого мають високу твердість, зносостійкість, жароміцність. Разом з тим, до речі, це один з найважчих металів. Також існує припущення, що вольфрам грав роль на ранніх етапах виникнення життя на Землі.
Нагадаємо, що Меган Маркл розплакалася на похороні королеви Єлизавети II.
Читайте також, що на браслеті Меган Маркл побачили таємний символ.