Меган Маркл отримала "хімічне" прізвисько від Чарльза: як називає король свою невістку

Як пише Ніколл, прізвисько пов'язане з характером дружини принца Гаррі. Але цікаво, що Чарльз "охрестив" екс-акторку так ще до заміжжя зі своїм сином.

"Чарльз прозвав свою майбутню невістку "Tungsten" (укр. "Вольфрам") через її твердість і стійкість", - пише Ніколл.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ці риси Меган, каже письменниця, були "особливо очевидними під час спільного виступу Сассекських із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон на форумі Royal Foundation у 2018 році".

"Меган трималася зіркою серед всієї четвірки. Вона була вишуканою, пристрасною та смішною, пустила в хід всі свої навички, відточені на телебаченні. Тоді всі зрозуміли, що Меган дуже вражаюча, дуже впевнена та дуже здібна", - йдеться в книзі.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Додамо, що хімічний елемент вольфрам - сріблясто-білий метал, сплави якого мають високу твердість, зносостійкість, жароміцність. Разом з тим, до речі, це один з найважчих металів. Також існує припущення, що вольфрам грав роль на ранніх етапах виникнення життя на Землі.