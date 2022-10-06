Меган Маркл получила "химическое" прозвище от Чарльза: как называет король свою невестку

Меган Маркл получила от своего тестя, короля Великобритании Чарльза ІІІ довольно необычное "химическое" прозвище.
Об этом говорится в книге писательницы Кэти Николл "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" (рус. Новая королевская семья: наследие королевы Елизаветы и будущее короны).
Как пишет Николл, прозвище связано с характером жены принца Гарри. Но интересно, что Чарльз "крестил" экс-актрису так еще до замужества со своим сыном.
"Чарльз прозвал свою будущую невестку "Tungsten" (укр. "Вольфрам") из-за ее жесткости и стойкости", - пишет Николл.
Эти черты Меган, говорит писательница, были "особенно очевидны во время совместного выступления Сассекских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на форуме Royal Foundation в 2018 году".
"Меган держалась звездой среди всей четверки. Она была изысканной, страстной и смешной, пустила в ход все свои навыки, отточенные на телевидении. Тогда все поняли, что Меган очень впечатляющая, уверенная и способная", - говорится в книге.
Добавим, что химический элемент вольфрам – серебристо-белый металл, сплавы которого обладают высокой твердостью, износостойкостью, жаропрочностью. Вместе с тем, кстати, это один из самых тяжелых металлов. Также существует предположение, что вольфрам играл роль на ранних этапах возникновения жизни на Земле.
Напомним, что Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы II.
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