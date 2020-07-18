Меган Маркл отказалась от преданного друга ради Гарри: что известно

Меган Маркл бросила любимую собаку по кличке Богарт в Канаде из-за принца Гарри. Близкие друзья супружеской пары были шокированы подобным решением, передает издание "The Sun".

"Меган обожала этого пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри. Богарт никогда не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде", - информирует источник.

Это была первая собака Меган, которую она забрала из приюта для животных. Чуть позже герцогиня завела бигля по кличке Гай. До знакомства с принцем Гарри Маркл жила в Торонто, снималась в сериале "Форс-мажоры", и всегда заботилась о собаках, как о своих детях.

Родственники считали, что отношение Меган к собакам было удивительным. Бывшей актрисе нравилось дарить заботу, порой она даже позволяла собакам спать в ее кровати и покупала для них лучшую органическую пищу.

Но в конце марта, когда Меган и Гарри перебрались из Канады в Лос-Анджелес, все изменилось. Приближенные до последнего верили, что Маркл захочет забрать Богарта с собой, однако в конечном итоге пес остался жить в Канаде.

При этом герцогиня перевезла в США Гая и нового пса - черного лабрадора-ретривера по кличке Оз, которого они купили вместе с Гарри.

Есть вероятность, что пес просто надоел Меган. Либо бывшая актриса действительно пожертвовала дружбой ради жизни с принцем Гарри. Ведь он тоже немало делал для своей супруги.

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