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Принц Гарри признался, когда и почему влюбился в Меган: очаровала

Воскресенье 12 июля 2020 08:36
Принц Гарри признался, когда и почему влюбился в Меган: очаровала
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)
Автор: Дарья Русина

Меган Маркл поразила принца Гарри

Принц Гарри удивил поклонников неожиданным признанием. В порыве откровения младший внук Елизаветы II подробно описал тот момент, когда и при каких обстоятельствах влюбился в Меган Маркл.

Экс-актриса в корне повлияла на жизнь британского принца и до сих пор продолжает это делать. Как Меган удалось заполучить сердце принца, сообщает издание Daily Star.

Маркл не только родила супругу наследника, но и стала главным инициатором отречения от престола. Гарри очень поменялся за время жизни с Меган. Бывшая актриса будто бы приворожила принца.

В приватном разговоре с приятелями принц Гарри признался, что буквально пал к ногам Маркл во время путешествия по Африке. Тогда пара только начинала встречаться и никто не знал к чему все может привести.

Влюбленные мало что знали друг о друге, но уже жили в соломенной палатке с душем на открытой террасе и видом на лагуну. Необычная атмосфера предполагала романтику и нежные чувства.

Именно в этом месте Гарри осознал, что влюбился в актрису и хочет жениться на ней. Увлекательное времяпровождение пары как нельзя лучше способствовало этому. Влюбленные гуляли, рыбачили, провожали дни самыми красивыми закатами.

Напомним, что Меган Маркл поймала звезду и удивила неприятной выходкой.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл удивила неожиданной способностью.

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