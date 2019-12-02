Меган Маркл осталась без помощницы: что произошло

Меган Маркл осталась без своей королевской помощницы. Саманта Коэн, которую приставила к герцогине Сассекской сама королева Елизавета, ушла в отставку после скандала с частными перелетами герцогов Сассекских. Об этом пишет таблоид The Sun.

Причиной, по которой ушла в отставку личная секретарша Меган считается злоупотребление королевским супругами перелетами на частных самолетах, за которые их раскритиковали в сети.

Сейчас Саманта Коэн уже устроилась на новую работу, которая не связана с королевской семьей. Теперь она будет работать в благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии, в частности связанной с сокращением выбросов углерода, что происходит именно после частных перелетов.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган, которая сейчас с мужем устроила себе шестинедельный отпуск, в свою очередь вынуждена будет искать нового сотрудника.

Напомним, что Саманта дольше всех подержалась на своем посту, но еще полгода назад говорила о своем желании сменить работу. Саманта хотела дождаться, когда сын Меган Арчи немного подрастет, чтобы герцогине было проще справляться с обязанностями и искать новую помощницу.