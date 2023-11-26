Меган Маркл назвала двох членів королівської родини, які ображали її расистськими питаннями

Королівський біограф Омід Скобі у новій книзі "Ендшпіль" розкрив нові деталі скандалу, який розгорівся після того, як у 2021 році Меган Маркл та принц Гаррі дали інтерв'ю Опрі Уїнфрі, Тоді герцогиня Сассекська говорила, що зіштовхнулася з расизмом у королівській родині.

Кому Маркл розповіла про расизм

У книзі стверджується, що герцогиня Сассекська листувалася з королем. Вона писала йому про те, що чула расистські питання від двох осіб з королівського дому. При цьому допускається, що Маркл могла чути їх навіть від людини, яка є саме членом родини.

"Невідомо, чи є другий обвинувачений членом королівської родини чи кимось, хто працює на родину, але вони - члени королівського дому. Скобі стверджує, що знає ці імена, але закони в Об'єднаному Королівстві забороняють йому повідомляти, хто вони", - повідомляє видання.

Маркл розповідала про усе Чарльзу (фото: Getty Images)

Ці листи Маркл надсилала Чарльзу III ще у 2021 році, коли він ще не був королем. Окрім цього, про расизм стосовно своєї дружини писав і принц Гаррі, який також листувався з батьком.

"Меган вважала, що необхідно боротися з "неусвідомленим упередженням і невіглаством" всередині королівської родини. Натомість Чарльз хотів, щоб у його листах висловлювалося, що він не відчував "злочинства" чи "випадкового упередження". Відповідаючи своїй невістці, Чарльз хотів прояснити щось, про що він сильно переживав", - йдеться у книзі, фрагмент якої отримало видання.

Принц Гаррі також писав батьку про расизм (фото: Getty Images)

Скандал та звинувачення у расизмі - з чого усе почалося

У 2021 році Маркл та принц Гаррі дали велике інтерв'ю Уїнфрі. У ньому герцогиня Сассекська заявила, що чула від представників королівської родини дуже дивні питання. Зокрема, коли Маркл була вагітна вперше, хтось питав, який колір шкіри буде у її дитини.

Після цього принц Вільям відповів на звинувачення в расизмі. Він заявив, що усе це неправда. На відверте інтерв'ю реагувала і Єлизавета II. Інсайдер розповідав, що королівська сім'я перебуває у стані сильного шоку через те, що цим інтерв'ю принц Гаррі ще сильніше погіршив і до цього напружені відносини з родичами.