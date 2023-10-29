Меган Маркл та принц Гаррі стали героями популярного сатиричного мультисеріалу

Меган Маркл і принца Гаррі вже неодноразово намагалися висміяти через їхні мемуари та контаркт із Netfliх. А тепер вони стали героями анімаційного сатиричного серіалу для дорослих "Гріффіни".

Про те, що саме відбувається у серіалі "Гріффіни" та яку роль відіграє подружжя Сассекських, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на уривок серії, який розібрали у новинах Sky News Australia.

Меган Маркл і герцог Гаррі стали героями "Гріффінів"

В новому епізоді шоу, мультяшні версії Гаррі та Меган відпочивають біля басейну. Поки вони насолоджуються життям, головний герой Пітер Гріффін сидить у барі й обговорює Сассекських з друзями.

Він не знає, чи зможе повернути належні йому гроші і доходить до висновку, що найкраще для нього буде підкорити світ, так само як це зробили Гаррі з Меган, коли оголосили про розрив із британською королівською родиною.

"Тепер я піду далі один, як Меган Маркл і Гаррі", - заявляє друзям головний герой Гріффін.

Згодом у кадрі ще раз з'являються Сассекські. І цей момент до них підходить дворецький, який намагається передати Гаррі багато конвертів. А при цьому каже провокативну і доволі сміливу фразу:

"Сер, тримайте ваші мільйони від Netflix невідомо за що", - каже Гаррі слуга.

Принц своєю чергою у серіалі відповідає недбалим помахом руки і каже:

"Поклади це разом з іншими", - прозвучала відповідь чоловіка Меган Маркл.

Cкриншоти

У наступній сцені жінка вимикає свій смартфон та розпочинає розмовляти з чоловіком.

"Любий, час робити наш щоденний пост в Instagram, за який нам заплатять 250 тисяч доларів - для Del Taco", - каже Меган.

Та далі у серії творці зобразили незадоволеного принца, через те, що йому доведеться “працювати” і тому його відповідь така:

"Мені не слід було кидати вигадані дурниці", - ця фраза звучить з вуст принца.

А це явний натяк на те, що його колишнє життя в Британії було не таким вже й поганим. І творці намагаються показати, як Гаррі й досі не може прийняти конфлікт з рідними.

Таким чином продюсери "Гріффінів" висміяли багатомільйонні контракти, які Сассекські уклали з Netflix і Spotify. Адже у підсумку обидві компанії залишилося незадоволеним цією співпрацею.