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Меган Маркл назвала двух членов королевской семьи, оскорблявших ее расистскими вопросами

Воскресенье 26 ноября 2023 10:42
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Меган Маркл назвала двух членов королевской семьи, оскорблявших ее расистскими вопросами Маркл переписывалась с отцом своего супруга (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Королевский биограф Омид Скоби в новой книге "Эндшпиль" раскрыл новые детали скандала, разгоревшегося после того, как в 2021 году Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри. Тогда герцогиня Сассекская говорила, что столкнулась с расизмом в королевской семье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Кому Маркл рассказала о расизме

В книге утверждается, что герцогиня Сассекская переписывалась с королем. Она писала ему о том, что слышала расистские вопросы от двух человек из королевского дома. При этом допускается, что Маркл могла слышать их даже от человека, являющегося именно членом семьи.

"Неизвестно, является ли второй обвиняемый членом королевской семьи или кем-то, кто работает на семью, но они - члены королевского дома. Скоби утверждает, что знает эти имена, но законы в Соединенном Королевстве запрещают ему сообщать, кто они", - сообщает издание.

Меган Маркл назвала двух членов королевской семьи, оскорблявших ее расистскими вопросамиМаркл рассказывала обо всем Чарльзе (фото: Getty Images)

Эти письма Маркл посылала Чарльзу III еще в 2021 году, когда он еще не был королем. Кроме того, о расизме по отношению к своей жене писал и принц Гарри, который также переписывался с отцом.

"Меган считала, что необходимо бороться с "неосознанными предубеждениями и невежеством" внутри королевской семьи. Зато Чарльз хотел, чтобы в его письмах высказывалось, что он не испытывал "преступления" или "случайного предубеждения". Отвечая своей невестке, Чарльз хотел прояснить что-то, о чем он сильно переживал", - говорится в книге, фрагмент которой получило издание.

Меган Маркл назвала двух членов королевской семьи, оскорблявших ее расистскими вопросамиПринц Гарри также писал отцу о расизме (фото: Getty Images)

Скандал и обвинения в расизме - с чего все началось

В 2021 году Маркл и принц Гарри дали большое интервью Уинфри. В нем герцогиня Сассекская заявила, что слышала от представителей королевской семьи очень странные вопросы. В частности, когда Маркл была беременна впервые, кто-то спрашивал, какой цвет кожи будет у ее ребенка.

После этого принц Уильям ответил на обвинения в расизме. Он заявил, что это все неправда. На откровенное интервью реагировала и Елизавета II. Инсайдер рассказывал, что королевская семья находится в состоянии сильного шока из-за того, что этим интервью принц Гарри еще сильнее усугубил и до этого напряженные отношения с родственниками.

Ранее мы уже рассказывали, что Маркл и принц Гарри стали героями популярного сатирического мультисериала.

Кроме того, недавно стало известно, что Кейт Миддлтон показала, как носить изысканное черное платье с королевским жемчужным ожерельем.

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Елизавета II Меган Маркл