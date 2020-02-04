Меган Маркл нашла еще одну работу: 588 долларов в день

Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия и присмотрев новый дом в Канаде отправились туда жить. Но на этом 38-летняя супруга Гарри не остановилась, она просто не может сидеть без дела. Так, Меган нашла себе неплохую работу, где за один день ей будут платить 588 долларов.

Она станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о том, как еще раз выйти замуж. Об этом сообщает издание Page Six. Шоу назвается "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок"). По задумке режиссеров, она со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию.

Всего планируется снять десять выпусков программы, героинями станут десять женщин, которые хотят счастливо выйти замуж.

На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы. К слову, до того, как выйти замуж за принца Гарри, Меган была в браке два года. Ее бывшим мужем был продюсер Тревор Энгельсон.

Кстати, ранее стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney, она планирует озвучить персонажа одного из мультфильмов. А полученный гонорар герцогиня пожертвует в благотворительную организацию, которая защищает животных от браконьерства, "Слоны без границ".

Также Меган Маркл предлагали работу владельцы сайта, которые создают фильмы для взрослых. Владельцы ресурса сделали официальное обращение, назвав герцогиню идеальной сотрудницей, которая сможет найти "креативные решения".