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Меган Маркл знайшла ще одну роботу: 588 доларів в день

STYLERПерсони    04.02.2020 - 08:47
Меган Маркл знайшла ще одну роботу: 588 доларів в день
Меган Маркл знайшла роботу (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська знайшла для себе ще одну роботу

Меган Маркл і принц Гаррі склали королівські повноваження і побачивши новий будинок в Канаді вирушили туди жити. Але на цьому 38-річна дружина Гаррі не зупинилася, вона просто не може сидіти без діла. Так, Меган знайшла собі непогану роботу, де за один день їй будуть платити 588 доларів.

Вона стане однією з наставниць в канадському реаліті-шоу про те, як ще раз вийти заміж. Про це повідомляє видання Page Six. Шоу має назву "I Do, Redo" ("Я згодна, ще разок"). За задумом режисерів, вона зі своєю подругою, стилістом Джесікою Малруні буде планувати весільну церемонію.

Всього планується зняти десять випусків програми, стануть героїнями десять жінок, які хочуть щасливо вийти заміж.

На шоу Маркл поділиться своїм досвідом з учасницями програми. До речі, до того, як вийти заміж за принца Гаррі, Меган була у шлюбі два роки. Її колишнім чоловіком був продюсер Тревор Енгельсон.

До речі, раніше стало відомо, що Меган Маркл підписала контракт з кіностудією Disney, вона планує озвучити персонажа одного з мультфільмів. А отриманий гонорар герцогиня пожертвує в благодійну організацію, яка захищає тварин від браконьєрства, "Слони без кордонів".

Також Меган Маркл пропонували роботу власники сайту, які створюють фільми для дорослих. Власники ресурсу зробили офіційне звернення, назвавши герцогиню ідеальної співробітницею, яка зможе знайти "креативні рішення".

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