Меган Маркл нарушила очередной королевский протокол

Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, снова решила нарушить традиции королевской семьи. В этот раз герцогиня Сассекская потребовала заменить ей всю команду королевских акушеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл внезапно отказалась от команды королевских акушеров и потребовала заменить всех врачей, которые будут ею заниматься во время родов. Кроме того, она оскорбила медиков, назвав их "мужчинами в костюмах".

Для того, чтобы экстренно набрать новую команду профессионалов, придется потратить несколько десятков тысяч долларов, что может повлечь за собой обвинение в расточительстве.

Однако Меган Маркл непреклонна – она не хочет, чтобы роды у нее принимали врачи-мужчины.

Меган Маркл потребовала заменить ей команду врачей-акушеров (Коллаж РБК-Украина)

"Меган сказала, что не хочет, чтобы мужчины в костюмах присутствовали на родах. Она была непреклонна в своем решении видеть на родах врачей, которых она выберет сама. Это несколько озадачило некоторых из нас", - сообщил изданию источник королевского дворца.

Королевские акушеры принимали роды у членов королевской семьи ранее, поэтому требование Меган Маркл оскорбило их.

Однако по протоколу, избавиться от королевских врачей герцогиня Сассекская не сможет. И если сами роды у нее будет принимать команда врачей-женщин, то некоторые из акушеров-мужчин все равно останутся дежурить поблизости на случай, если во время рождения ребенка что-то пойдет не так.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл могла серьезно навредить здоровью своего будущего малыша.

А также рассказывали о том, что у герцогини Сассекской нашли серьезные отклонения в состоянии здоровья.