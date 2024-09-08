Меган Маркл намагалася здивувати Єлизавету II цим подарунком, але все закінчилося провалом

Що Меган дарувала королеві

У минулому, до смерті Єлизавети II і "добровільного вигнання" Маркл і принца Гаррі з королівської родини, всі вони збиралися разом на свята. А на перше Різдво, яке Меган відзначала разом з родичами чоловіка, вона намагалася підібрати максимально цікаві подарунки.

У королівській родині є традиція. На свята заведено дарувати кумедні та навіть смішні речі, а не щось розкішне та непомірно коштовне. Наприклад, колись члени сім'ї дарували один одному шапочку для душу зі смішним написом, шкіряне сидіння для унітаза та інші презенти, які часом здаються абсурдними.

Який подарунок зробила Маркл для королеви (колаж: РБК-Україна)

І тому Меган вирішила вигадати для королеви щось схоже. Її вибір упав на плюшевого хом'яка, який співав, якщо смикнути його за мотузку. Загалом Єлизавета II не стала критикувати презент, проте все пішло не так, як планувала Маркл.

Вся річ у тому, що іграшкового хом'яка помітили коргі - улюблені собаки королеви. Вони стягли подарунок і почали його кусати.

У підсумку святковий вечір ще не закінчився, а подарунок від Меган було буквально роздерто. Співаючий хом'як значно більше вразив не гостей і саму королеву, а її собак.

Меган Маркл та принц Гаррі (фото: Getty Images)

Як Кейт Міддлтон вразила Єлизавету II

На тлі цього королівські експерти порівняли історію провального презенту Маркл з тим, як на своє перше Різдво в королівській родині вчинила Кейт Міддлтон.

Виявилося, що їй вдалося набагато більше вразити Єлизавету II. Кейт відмовилася від ідеї купувати щось смішне та зробила ставку на сентиментальність.

Меган Маркл та Кейт Міддлтон (колаж: РБК-Україна)

Я думала: "Боже, що ж мені їй подарувати?". Я пригадала, що б я подарувала своїм бабусі з дідусем, і подумала: "Я їй щось приготую". Я вирішила приготувати чатні за рецептом моєї бабусі. Я хвилювалася, але наступного дня помітила, що ця страва на столі", - згадала Міддлтон.

"Я думаю, що такий простий жест сильно на мене вплинув, і я помітила, що вона робила це багато разів, і я думаю, що це просто показує її турботу, насправді, та її турботу про всіх", - додала вона. .